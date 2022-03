Mering

17:00 Uhr

Beim Mantrailing in Mering lernen Hunde, Menschen zu suchen

Der Schäferhundeverein in Mering bietet einen Mantrailingkurs an.

Plus Einmal Schnuppern reicht und der Hund hat die Spur: Der Schäferhundeverein in Mering bietet Kurse zur Personensuche an – ein Hobby, das nicht nur die Tiere fordert.

Von Anna Katharina Schmid

Wakaya sieht nicht so aus, wie man sich einen Spürhund vorstellt. Ein stämmiger Körper, kurze Beine, ein freundliches Gesicht mit platter Nase – eine Bulldogge. Sie gräbt ihre Schnauze in das Kleidungsstück, schüttelt sich und folgt dann dem Geruch, der unsichtbar über dem Asphalt liegt. „Jeder Hund kann das machen“, sagt Beate Könning vom Schäferhundeverein Mering. Ihr eigenes Tier, ein belgischer Schäferhund, hat sie in der Rettungshundestaffel zum sogenannten Mantrailer ausgebildet. Die Personensuchhunde folgen dem individuellen Geruch eines Menschen, zum Teil über Kilometer hinweg. Das kann ein anspruchsvolles Hobby sein – oder im Ernstfall Leben retten.

