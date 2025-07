Maria Freiß feiert ihren 100. Geburtstag

Zum 100. Geburtstag von Maria Freiß, die ihren Ehrentag im kleinen Familienkreis und mit Freunden und Weggefährten im Meringer Seniorenheim St. Agnes feierte, gratulierte zahlreiche politische Prominenz. Bürgermeister Florian A. Mayer überreichte der Jubilarin, die auch das älteste Mitglied des katholischen Frauenbundes ist, auf ihren Wunsch hin einen großen Obstkorb.

Maria Freiß ist erst seit etwa einem halben Jahr in St. Agnes, aber ihr gefällt es dort fast noch besser als im betreuten Wohnen. Das Seniorenheim liege gut zentral, umgeben von Grünen. Besonders freut sie auch, dass der Meringer Sperlingsbrunnen vor dem Seniorenzentrum wieder aufgebaut wurde. Eine besondere Verbindung hatte sie dazu, weil ihr verstorbener Ehemann bei der damaligen Meringer Schlossbrauerei tätig war. So erfüllte sie Bürgermeister Mayer schon vor zehn Jahren anlässlich ihres 90. Geburtstages den Wunsch nach einem Original Meringer Weißbierglas.

„Ich denke ganz oft an sie, liebe Frau Freiß“, so Mayer, der mit der Jubilarin auf ihren runden Geburtstag anstieß. Besonders erstaunlich ist für Mayer die Freude und Begeisterung, die Maria Freiß mit 100 Jahren ausstrahlt. Daran könnten sich viele Jüngere in mancher aufregenden Zeit ein gutes Beispiel nehmen. (AZ)

