Marktgemeinderat diskutiert erst später Antrag des Sportbeauftragten

Viele Marktgemeinderäte und auch Bürgermeister Florian Mayer wünschen sich, dass sie Bürgerinnen und Bürgern auf drängende Fragen zu Entscheidungen des Marktgemeinderates umfassende Auskunft geben können. Allerdings dürfen sie Inhalte nichtöffentlicher Sitzungen nicht preisgeben. Viele Verträge müssen jedoch zum Schutz der Vertragspartner nichtöffentlich behandelt werden, so schreibt es das Gesetz vor. Letztlich erfährt die Geschäftsordnungsautonomie des Marktgemeinderates dadurch erhebliche Einschränkungen, weil das Gesetz selbst die wichtigsten Regelungen enthält, darunter Regelungen zur Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit von Sitzungen. Über eine Geschäftsordnung sei keine vom Gesetz abweichende Regelung möglich, so die Stellungnahme der Rechtsaufsicht. Nicht nur beim Vertrag mit dem Sportverein Mering war dies so, weshalb Marktgemeinderat Andreas Widmann einem Bürger hierzu keine Auskunft geben durfte.

Widmann teilt neuen Antrag aus

Vor der Marktgemeinderatssitzung verteilte Andreas Widmann einen neuen Beschlussvorschlag, der folgendermaßen lautet: „Die Verwaltung wird beauftragt, bei Neuverträgen oder Vertragsänderungen, die einen förderähnlichen Charakter aufweisen, eine Verschwiegenheitsentbindung über den geschlossenen Vertrag mit Behandlung in öffentlicher Sitzung vorzusehen“. Der Passus „und die Verträge in öffentlicher Sitzung zur Abstimmung zu stellen“ wurde von ihm gestrichen. Widmann schreibt weiter: „Ein förderähnlicher Charakter ist insbesondere dann anzunehmen, wenn Immobilien unter dem ortsüblichen Wert überlassen werden, üblicherweise anfallende (Geld-)leistungen (teilweise) erlassen werden oder einmalig oder dauerhaft Zuschüsse gezahlt werden.“

Der Antrag ziele auf neue Verträge und Vertragsänderungen ab, so Widmann. Die Änderung des Beschlussvorschlags wurde erarbeitet, weil das Landratsamt einen pauschalen Beschluss zur Öffentlichkeit als nicht rechtskonform bezeichnete. Es gibt eine gesetzliche Regelung in der Gemeindeordnung, die vorschreibt, dass Sitzungen öffentlich sind, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen. Bürgermeister Florian Mayer riet vorerst von einem Beschluss ab, weil unklar sei, ob die neue Formulierung rechtskonform ist. Dies sollte vorab mit der Rechtsaufsicht im Landratsamt Aichach-Friedberg abgeklärt werden. Mit 16:2 Stimmen beschloss der Marktgemeinderat, den Beschluss zu vertagen und die Antwort der Rechtsaufsicht des Landratsamtes Aichach-Friedberg abzuwarten.