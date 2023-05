Mering

Marktgemeinderat gibt deutliches Signal für Rathauserweiterung

Plus Mering will die Rathauserweiterung wieder in den städtebaulichen Wettbewerb aufnehmen. Die Zeit für einen Erweiterungsbau drängt.

Im Meringer Rathaus gibt es keinen Platz mehr. Die Räume sind klein und deutlich in die Jahre gekommen. Zudem ist ein großes Problem die Barrierefreiheit. Weder für Besucherinnen und Besucher mit Behinderung noch für die Angestellten ist es möglich, behindertengerecht ins Rathaus zu gelangen. Mittlerweile ist das technische Bauamt in Teile des Bauhofs ausgezogen, und ein Wasserschaden im Gebäude Anfang des Jahres verschärfte die Situation noch mehr. "Nicht nur der Fachkräftemangel macht uns in der Verwaltung zu schaffen", sagt Bürgermeister Florian Mayer und legt nach: "Wenn wir nicht bald umbauen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn in diesem Rathaus niemand arbeiten will."

Sanierung des Rathauses ist eine Herausforderung

In der jüngsten Marktgemeinderatssitzung stellte der Stuttgarter Architekt Dominique Dinies eine umfassende Machbarkeitsstudie vor. Neben dem Alten Kloster und einer möglichen Tiefgarage stellte er die Möglichkeiten für das Rathaus vor. In einer ersten Analyse erläuterte Dinies den Zustand des Rathauses, das einst ein Wohnhaus war. Die barrierefreie Erschließung sei über einen Aufzug möglich. "Es wäre eine Sonderanfertigung möglich", so der Planer. Das sei eine Herausforderung, aber machbar.

