Der Marktlauf feiert mit der Gemeinde Jubiläum

Zum 25. Mal werden Hobby- als auch Spitzenläufer beim Marktlauf an den Start gehen. Eingebunden ist er in die Feierlichkeiten zur 1000-Jahr-Feier in Mering.

Am Sonntag, 2. Oktober, wird beim 25. Meringer Marktlauf einiges anders sein. Für Thomas Schnitzler, den Ideengeber und Organisator des Marktlaufs "ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen", wie er selbst sagt, denn zum ersten Mal führe die Strecke mitten durch Mering.

Start und Ziel sind am Badanger. Von dort geht es entlang der Josef-Sche­rer-Straße zur Paarbrücke ortseinwärts über die Bout­tevillestraße zum Schloss. Dort wartet eine Steigung auf die Läufer: Es geht den Jä­ger­berg hinauf, über die Augs­burger Straße zum Marktplatz. Es geht noch einmal leicht bergauf über die Herzog-Wilhelm-Straße zum Rathaus, dem höchsten Punkt. Der Rückweg zum Badan­ger verläuft bergab über die Bür­germeister-Wohlgeschaffen-Stra­ße, die Münchner Straße und die Rosengasse. Diese Runde ist knapp zwei Kilometer lang.

Die Läufer haben nun zwei Möglich­keiten: Der Hauptlauf um 11 Uhr geht über fünf Runden. Für die Zu­schauer an der Strecke bedeu­tet das, es gibt viel zu sehen, denn die Sportler kommen fünfmal vorbei. Trainierte Läufer werden so ihre Sieger ermitteln. Gleichzei­tig wird der "Lauf-Mit-Lauf" gestar­tet. Dabei geht es für Laufanfän­ger, oder alle, die es mal probieren wollen, über eine Runde. Hier zählt der olympische Gedanke: Da­bei sein ist alles. Und Thomas Schnitzler hat sich noch etwas Be­sonderes ausgedacht: "Die Start­ge­bühren aller Lauf-Mit-Teilneh­mer werden einer sozialen Ein­rich­tung in Mering gespendet."

Bambinilauf startet am Badanger

Der Jubiläums-Marktlauf ist selbst­verständlich keine reine Erwach­se­nen­veranstaltung. Nachwuchs­läu­fer ab circa sechs Jahren star­ten um 10.15 Uhr, also lange vor den Großen zum Bambinilauf über eine Runde auf dem Badanger. Wenn sie nach circa 400 Metern das Ziel erreicht haben, starten um 10.30 Uhr die Schüler und Schü­lerinnen. Sie absolvieren zwei Runden auf dem Badanger.

Thomas Schnitzler ist zwar der Hauptverantwortliche, könnte das Event aber alleine niemals stem­men. Er bedankt sich ausdrücklich bei seinen 30 Helfern, die aus der Abteilung Leichtathletik und Brei­tensport und aus der Lauf-10-Gruppe kommen. "Mein beson­de­rer Dank gilt auch den vielen Kaf­fee- und Kuchenspendern. Der Er­lös daraus geht auch eine soziale Einrichtung."

Die Voranmeldung zum 25. Merin­ger Marktlauf ist in vollem Gange. Bisher haben sich gut 130 Sportler und Sportlerinnen unter www.tv-mering/marktlauf angemeldet. Da­runter auch Bürgermeister Florian Mayer, Kulturbeauftragter Klaus-Dieter Ruf und einige südbayeri­sche Spitzenläufer, wie Johannes Hillebrand, der vermutlich nach 30 Minuten die zehn Kilometer absol­viert hat. Für den Marktlauf sind ex­tra Funktionsshirts angefertigt worden. Die ersten 100 Voranmel­der bekommen eines gratis. Alle anderen können eines zum Preis von 25 Euro kaufen. Für die Sie­ger, die größte Gruppe, die ältes­ten Teilnehmer etc. gibt es Pokale und Präsente. Allen teilnehmen­den Kindern und Jugendlichen ist eine Medaille sicher. Es gibt eine Obergrenze bei der Läuferanzahl: 500 Leute dürfen auf die Strecke. "Also, liebe Meringer, meldet euch an; das Kontingent kriegen wir voll", hofft Thomas Schnitzler. Und wer doch nicht mitlaufen kann oder will, solle bitte an die Strecke kommen, die Läufer bräuchten App­laus und Anfeuern.

