Mering

vor 33 Min.

Maximilian Kreft ist einer der besten jungen Klavierspieler der Region

Maximilian Kreft aus Mering übt jeden Tag am Klavier. Der 17-Jährige gewann mehrfach bei "Jugend musiziert".

Plus Der 17-jährige Maximilian Kreft aus Mering gewann mehrfach Preise bei "Jugend musiziert". Beruflich plant er eine andere Karriere - er will Raumfahrtingenieur werden.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

Jeden Tag übt der 17-jährige Gymnasiast Maximilian Kreft am Klavier im Wohnzimmer seines Elternhauses eine Stunde oder länger. Ende März spielte er mit dem Orchester der Musikfreunde das anspruchsvolle Klavierkonzert C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Das war bereits das zweite Mal für den jungen Pianisten. Trotz seines Talents möchte er beruflich eine ganz andere Richtung einschlagen.

Bei "Jugend musiziert" räumte der Meringer Maximilian Kreft ab

Maximilian Kreft ist der Mittlere von drei ebenso musikalischen Kindern - alle spielen Klavier. Sein größerer Bruder Alexander, der sich in einer Ausbildung befindet, nimmt auch Gesangsunterricht und übt, im Gegensatz zu Maximilian, lieber moderne Stücke. Der jüngere Bruder Konstantin spielt wie Maximilian auch klassische Musik. Das Talent kommt nicht von ungefähr: Vater Andreas spielt E-Piano und Gitarre. Er tritt in zwei Bands auf, alleine mit der Gitarre als "Jerry Guitar" und mit der "Ya Band", der vier Mitglieder angehören. Der Vater war es auch, der ihm im Alter von fünf Jahren die Grundlagen am Klavier zeigte, erinnert sich Maximilian. "Ich spielte damals einstimmig bekannte Kinderlieder wie 'Alle meine Entchen' oder 'Bruder Jakob'“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen