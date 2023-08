Mering

Mehr Arbeit als Ehrenamtliche beim Bürgernetz Mering

Die Bürgernetz-Vorsitzenden Josef Gerner (links) und Franz Sedlmeir, hier beim Vorführen der Rikscha mit Bürgermeister Florian Mayer, setzen große Hoffnungen in das geplante Quartiersmanagement.

Plus Die Ehrenamtlichen-Initiative steht vor einem Generationswechsel und braucht neue Aktive. Große Hoffnungen richten sich auf das Quartiersmanagement der Marktgemeinde Mering.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Wie können wir in Zukunft weiterführen, was über 13 Jahre aufgebaut wurde? Diese Frage stellt sich das Bürgernetz Mering bereits seit einiger Zeit. Denn die „Macher“ der ersten Stunde wollen aus Altersgründen kürzertreten. „Im nächsten Jahr haben wir Neuwahlen und einige von uns werden nicht mehr für Aufgaben im Vorstand oder als Leiter einer Arbeitsgruppe zur Verfügung stehen“, kündigen die beiden Vorsitzenden Josef Gerner und Franz Sedlmeir an. Gleichzeitig werden durch den demografischen Wandel die Anforderungen größer.

Gerade beim begleitenden Fahrdienst verzeichnet das Bürgernetz eine steigende Nachfrage. Waren es im Vorjahr von Januar bis August rund 500 Fahrten zu Ärzten, Physiotherapeuten oder zum Einkaufen, so sind es heuer im gleichen Zeitraum bereits 800. Erst kürzlich stießen sieben neue Ehrenamtliche zum rund 30-köpfigen Fahrerteam. Schwieriger mit Freiwilligen wird’s für Besuchsdienst und Begleitung. Hierfür werden händeringend Ehrenamtliche gesucht, die bereit sind, alleinstehenden und einsamen Menschen regelmäßig ein wenig Zeit zu schenken.

