Mering

vor 18 Min.

Mehr Mitsprache für Eltern: Neuer Beirat stößt bei CSU auf Widerstand

Plus Ein Gesamtelternbeirat vertritt künftig die Familien, deren Kinder in Meringer Kitas betreut werden. Der Wunsch auf Rederecht im Gemeinderat lässt die Emotionen hochkochen.

Von Gönül Frey

Von verkürzten Öffnungszeiten bis zu Gruppenschließungen - der anhaltende Personalmangel in der Meringer Kita am Kappellenberg hatte immer wieder dramatische Auswirkungen für die Familien - vor allem während der Corona-Pandemie. In dieser Situation formierte sich eine engagierte Elterngruppe, die mit der Gemeinde an Lösungen arbeiten wollte. Aus dieser Initiative geht nun ein Gesamtelternbeirat (GEB) für aktuell zwölf Meringer Einrichtungen hervor. Hedda Apfelbacher und Laura Geier stellten diesen vor. Ihr Vorschlag einer verbindlichen Vereinbarung zur Zusammenarbeit sorgte vor allem bei der CSU-Fraktion für vehemente Ablehnung.

"Wir wollen einen regen Austausch der Eltern", sagte Hedda Apfelbacher. Den Ärger wegen der Engpässe in der Kita wolle man in positive Kraft verwandeln und Projekte mit der Elternschaft begleiten. "Und wir wollen auch sagen, was nicht läuft", meinte sie. Laura Geier erklärte Struktur und Ziel des Gesamtelternbeirats, der sich gerade in Gründung befindet. Dieser will die Eltern aller Einrichtungen in Mering vertreten, bei denen Kinder in irgendeiner Form betreut werden.

