Mehr Platz, breiteres Angebot: Bürgermeister wollen Aufstockung des Gymnasiums

Plus Soll das Meringer Gymnasium erweitert werden? Dafür spricht sich eine breite Front in der Politik aus. Doch es gibt auch Vorbehalte.

Schon bei der Grundsteinlegung zum Neubau des Meringer Gymnasium hatte Architekt Wolfgang Obel vor neun Jahren eine beeindruckende Zahl für die Schülerschaft vorbereitet: "Eure Schule wird so schwer wie 600.000 Menschen." Diese Grundmauern tragen bislang drei Stockwerke. Statisch ausgelegt ist das Bauwerk für ein zusätzliches Geschoss. Landrat Klaus Metzger hat jetzt einen Vorstoß zur Erweiterung unternommen. Dafür sprechen sich die Bürgermeister der Umlandgemeinden aus. Sie sind nämlich aufgrund der jüngsten Entwicklungen in Sorgen, dass Kinder aus ihren Kommunen abgewiesen werden könnten.

Dieses Jahr musste Schulleiter Josef Maisch acht Kindern aus Ried und zunächst vier Kindern aus Schmiechen eine Absage für das kommende fünfte Schuljahr mitteilen. "Das ist immer sehr bedauerlich für die Familien und ich würde am liebsten alle aufnehmen, aber das ist aus Platzgründen nicht möglich", sagt Maisch. Eine Erweiterung befürworte er nicht nur aufgrund der räumlichen Situation. "Die Organisation der neuen Oberstufe für der neunstufige Gymnasium ist viel besser zu realisieren, wenn wir vier- oder fünfzügig sind."