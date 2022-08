Mering

18:00 Uhr

Mehr Polizeieinsatzkräfte im Landkreis statt einer Polizeiwache für Mering

Plus In Mering wird an der Bahnanlage ein Kabelschacht in Brand gesetzt und sorgt für enorme Ausfälle im Zugverkehr. Da wird der Ruf nach mehr Polizei laut.

Von Eva Weizenegger

Es ist gerade einmal acht Monate her, da wird sie schon wieder laut: die Forderung nach einer Polizeistation in Mering. Kaum passiert etwas Aufsehenerregendes in der Marktgemeinde, soll es die Polizei richten. Dann sind die Ordnungshüterinnen und -hüter recht. Wird man aber mit dem Handy am Steuer erwischt oder ist zu schnell mit dem Auto in der Zone-30 unterwegs, kann man die Polizeibeamtinnen und -beamten gar nicht gebrauchen.

