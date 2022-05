Mering

vor 34 Min.

Mehrfamilienhaus unerwünscht: Mering stellt nächsten Bebauungsplan auf

Die künftige Gestaltung im Gebiet nordöstlich der Reifersbrunner Straße will Mering mit einem Bebauungsplan regeln.

Plus Das Wohnviertel an der Reifersbrunner Straße ist geprägt von Ein- und Zweifamilienhäusern. Für ein großes Gebiet gilt dort jetzt eine Veränderungssperre.

Von Gönül Frey

Wo früher ein Häuschen stand, möchte ein Bauherr an der Reifersbrunnerstraße ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen errichten. Dem Bauausschuss war das Vorhaben zu massiv, eine Auffassung, die auch der Gemeinderat teilt. Dieser beschloss in seiner jüngsten Sitzung, für das gesamte Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen, der die künftige Nachverdichtung regeln soll. Bis dieser in Kraft tritt, wurde eine Veränderungssperre beschlossen.

