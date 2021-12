Mercedes auf Rewe-Parkplatz in Mering beschädigt

Eine Autofahrerin ist kurz beim Einkaufen. Bei der Rückkehr findet sie ihren Pkw beschädigt vor.

In einem Fall von unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt die Friedberger Polizei. Am Freitag, gegen 13.30 Uhr, parkte eine 22-Jährige ihren Pkw, einen schwarzen Mercedes, auf dem Parkplatz des REWE in der Ohmstraße in Mering. Laut ihrer Angaben befand sie sich lediglich 15 Minuten für einen kurzen Einkauf in dem Laden, so berichtet die Polizei.

Unfallflucht: Streifschaden am hinteren linken Heck des Autos

Als sie jedoch zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie am hinteren linken Heck ihres Mercedes einen Streifschaden fest. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte in ihrer Abwesenheit den geparkten Wagen und der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne jegliche Benachrichtigung vorzunehmen. Den verursachte Schaden schätzt die Polizei auf ca. 1500 EUR. Sie bittet um Hinweise unter 0821/3231710. (AZ)