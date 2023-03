Mercedes-Stern abgebrochen: Unbekannte beschädigen mehrere Autos

In Mering werden zwei Autos beschädigt. Ein BMW und ein Mercedes sind betroffen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Gleich mehrere Diebstähle und Sachbeschädigungen gab es in Mering. Von Sonntag bis Dienstag wurden in Josef-Scherer-Straße mehrere Autos beschädigt. An einem silberfarbenen BMW-Cabrio wurde das BMW-Emblem und an einem silberfarbenen Mercedes E220 der Mercedes-Stern entwendet. Die beiden Fahrzeuge wurden dabei auch beschädigt.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1100 Euro. Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht bekannt. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)