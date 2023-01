Mering begrüßt nach drei Jahren Pause wieder das neue Jahr

Die KK-Böllerschützen und die Kolpingkapelle stimmen auf das neue Jahr ein. Der größte Wunsch des Bürgermeisters ist bei der Neujahrsansprache der Frieden in Europa und der Welt.

Als ob es eine Belohnung für die dreijährige Wartezeit war, schien zum Start ins Jahr 2023 unerwartet die Sonne. Die Böllerschützen begrüßten das neue Jahr mit einem dreifachen Salut, die Kolpingkapelle spielte mehrere Stücke. Bürgermeister Florian Mayer freute sich, endlich eine Neujahrsansprache am Marktplatz halten zu können. Er wünschte den Bürgerinnen und Bürgern ein frohes, erfolgreiches und gesundes neues Jahr mit vielen schönen Begegnungen.

Wünsche für ein friedvolles Miteinander

Mayer betonte, dass Mering noch immer ein tolles Zentrum habe. Leider hatten zum Ende des Jahres die Geschäfte Bösl und Oh Là Là aufgehört. Mayer forderte die Bürger auf, sich nicht nur hier in den Geschäften beraten zu lassen, sondern auch die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde könne stolz sein, was sie im alten Jahr für die Horte und die offene Ganztagesschule getan habe und sich mit der Sanierung der Freisportanlage auf ein Projekt freuen, bei dem Steuergelder sinnvoll eingesetzt wurden, fügte er hinzu. Mayer wünschte allen ein friedvolles Miteinander.

Klaus-Dieter Ruf, Vorsitzender der Kolpingkapelle, freute sich, dass die Musikerinnen und Musiker nicht nur am Marktplatz spielen, sondern anschließend auch wieder Familien in Mering zum Neujahrsanblasen besuchen konnten. Er animierte die Zuhörer, sich gerne schon jetzt für das nächste Jahr auf der Homepage anzumelden. Unter Leitung von Philipp Kufner spielten die Musiker zuletzt die von Ludwig Ortlieb gesponserte Komposition "Ein musikalisches Jahrhundert".

Rund 150 Bürger waren bei Temperaturen von 13 Grad und Sonnenschein zum Marktplatz gekommen. "Diesmal ist es wärmer als beim ersten Tag der Operngala", scherzte Dirigent Philipp Kufner. Sarah Schneider wohnt erst seit Juli 2022 in Mering und fühlt sich in der Marktgemeinde mit netten Geschäften und ausreichend Ärzten sehr wohl. Mit Freunden verbrachte sie den Silvesterabend. Michael Menhart hatte dagegen im Restaurant Schlosserwirt mit einem leckeren 6-Gänge-Menü ins neue Jahr gefeiert.