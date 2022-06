Mering bekommt im Zentrum Fahrradstellplätze

Plus Neun Abstellmöglichkeiten für Fahrräder soll es künftig in Mering geben. Doch darüber wurde lange im Bauausschuss diskutiert.

Mering hat im Ortszentrum keine öffentlichen Fahrradabstellplätze. "Das ist ein Unding, dass wir im 21. Jahrhundert das noch nicht verwirklicht haben", sagte Grünen-Marktgemeinderat Tobias Listl in der jüngsten Bauausschusssitzung. Die Diskussion darüber, ob und wo man diese Stellplätze realisiert, schwelt schon seit einigen Jahren. Im Januar beschlossen die Mitglieder des Bauausschusses, dass die Verwaltung einen Umsetzungsvorschlag mit Kostenschätzung vorlegen soll. Aufgestellt werden sollen diese Ständer am Parkplatz hinter dem Marktplatz auf Höhe der WC-Anlage.