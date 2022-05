Mering bereitet sich auf die 1000-Jahr-Feier vor

Plus Kulturbeauftragter Klaus-Dieter Ruf berichtet im Finanzausschuss über seine Tätigkeit. Die Festvorbereitungen sind ein Vollzeitjob für ihn.

Klaus-Dieter Ruf ist gut vorbereitet. Er klappt sein Laptop auf und startet mit einem Mausklick die Präsentation. "Eigentlich hätte ich für Sie hundert Seiten zur 1000-Jahr-Feier abspielen können", sagt er und lacht, als er in die Gesichter der Mitglieder des Finanzausschusses blickt. Doch der Meringer Kulturbeauftragte schafft es, die umfassenden Vorarbeiten und vielen Programmpunkte letztlich auf 22 Seiten zusammenzufassen.