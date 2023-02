Mering diskutiert über Erweiterungsfläche im Gewerbepark

Plus Gegensätzlicher könnten die Meinungen zwischen CSU und Grünen im Marktgemeinderat nicht sein. Die Grünen wollen nicht, dass eine Wiese für den Gewerbepark genutzt wird.

Zwischen Petra von Thienen, Sprecherin der Grünen, und Georg Resch, CSU-Fraktionsvorsitzender, kam es am Donnerstag zu einem heftigen Wortwechsel. Diskutiert wurde darüber, ob eine Wiese, die ursprünglich als Ausgleichsfläche für Überschwemmungsgebiete diente, nun doch als Gewerbegrund zum Verkauf gestellt werden soll.