Mering

vor 33 Min.

Mering diskutiert über Zuschüsse für Kirche und Volkshochschule

Plus Die Kirche in Sankt Afra braucht ein neues Geläut und die Volkshochschule hat hohe Mietkosten zu tragen. Doch die Marktgemeinde will nicht so viel Zuschuss bezahlen.

Von Eva Weizenegger

Die Läutanlage in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Sankt Afra ist defekt. Dafür muss die katholische Kirchengemeinde fast 8000 Euro Reparaturkosten tragen. Nun bittet die Kirchengemeinde um einen finanziellen Zuschuss. Auch die Volkshochschule des Landkreises hat durch die Anmietung von Räumen, die nicht dem Landkreis gehören, in Mering einen Mietkostenaufwand von 3000 Euro und würde diese gerne von der Kommune bezuschusst bekommen. Über diese Anträge entbrannte eine heftige Diskussion im Finanzausschuss der Marktgemeinde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

