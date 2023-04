Mering

12:00 Uhr

Mering erhält ein durchwachsenes Zeugnis beim Fahrradklimatest

Mit dem Fahrrad in Mering zu fahren, ist für viele Menschen nicht so einfach. Vor allem der gemeinsame Verkehr von Autos und Fahrrädern ist problematisch.

Plus Wer in Mering mit dem Fahrrad unterwegs ist, der merkt es schnell: Es gibt noch einiges nachzuholen. 75 Befragte vergeben Noten für die Marktgemeinde.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Der ländliche Raum schneidet bei einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Sachen Fahrradfreundlichkeit schlecht ab. Die Stimmung ist sogar noch schlechter, als vor zwei Jahren. Mering rangiert bei den Kommunen unter 20.000 Einwohnern auf Platz 420 von 474 Orten und erhielt als Gesamtwertung die Schulnote 4,4. Zum Gesamtvergleich: Die 245.000 Teilnehmenden stellten Deutschland mit Blick auf die Fahrradfreundlichkeit lediglich die Note 3,96 aus. Was stört die Meringerinnen und Meringer am meisten?

In fast allen Bereichen erhält Mering die Note vier

75 Menschen aus der Marktgemeinde nahmen am Fahrradklimatest teil. Und bis auf wenige Ausnahmen erreichte Mering in fast allen Kategorien lediglich Noten im Bereich von vier, was in Worten ausgedrückt einem "Ausreichend" entspricht. Eine glatte Drei (befriedigend) gibt es nicht. Lediglich die Mischung von alten und jungen Radfahrerinnen wird mit 2,8 bewertet. Im Städteranking rutscht Mering sogar um 14 Plätze ab. 2020 lag die Kommune noch auf Rang 406.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen