Mering

06:00 Uhr

Mering feiert 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Ambérieu

Plus Vier Tage dauern die Feierlichkeiten in Mering. Außer einem großen Festabend am Anreisetag gibt es auch einen gemeinsamen Besuch des Volksfestes.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Mering und der französischen Stadt Ambérieu-en-Bugey wird heuer gleich zweimal gefeiert. Die Feierlichkeiten beginnen in der Marktgemeinde, im Herbst werden die Meringer vom 29. September bis 2. Oktober in Ambérieu erwartet. Die Planungen für den Besuch der französischen Gäste vom 29. April bis zum 2. Mai gehen für das neue Meringer Komitee in die Endphase.

Union Musicale kann leider nicht nach Mering kommen

Zwei Besprechungen fanden im April statt, damit alles reibungslos über die Bühne gehen kann. Auch auf französischer Seite laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das dreigängige Menü für den Festabend steht bereits fest und wird vom Schlosserwirt zubereitet. Die Musikkapelle Union Musicale kann aus verschiedenen Gründen leider nicht an den Feierlichkeiten in Mering teilnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen