Mering feiert mit einem Festakt sein "märchenhaftes Jubiläum"

Plus Festrednerin Ilse Aigner vergleicht die Entwicklung Merings mit einem Märchen. Aber einer fehlt: Bürgermeister Mayer meldet sich per Videobotschaft aus der Quarantäne.

Für ihn wäre es der krönende Abschluss der Feierlichkeiten gewesen – doch Bürgermeister Florian Mayer konnte wegen seiner Corona-Erkrankung nicht am Festakt zum 1000-jährigen Bestehen der Marktgemeinde teilnehmen. Weil auch seine beiden Stellvertreter Stefan Hummel und Silvia Braatz aus persönlichen Gründen verhindert waren, sprang der dienstälteste Marktgemeinderat Karl-Heinz Brunner als Vertretung ein.