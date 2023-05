Mering feiert seine 20-jährige Freundschaft zu Karmiel

Mamanet-Turnier und Israeltag: Endlich kommt es wieder zu persönlichen Begegnungen mit den Freunden aus Karmiel.

Fast 20 Jahre ist es her, dass Günter Wurm den ersten Israeltag organisierte. Damals in seinem Heimatdorf Unterbergen. "Dieser Tag war bewegend und inspirierend für mich", so Wurm. Und so wurden die Begegnungen immer tiefer und intensiver. Es entstand die Städtefreundschaft zwischen Mering und Karmiel. Mittlerweile fanden weitere Israeltage, Schüleraustausch, Festivals und Vorträge in Mering statt. Dann kam Corona, und Möglichkeiten, sich zu begegnen, gab es kaum. "Es waren schwierige Jahre", blickt Wurm zurück.

Das erste Mamanet-Turnier in Bayern

Doch am kommenden Wochenende kommt es wieder zu einem persönlichen Treffen mit den Freundinnen und Freunden aus Karmiel. Den Auftakt macht das Mamanet-Turnier am Samstag, 20. Mai, ab 11 Uhr. Dieser besondere Ballsport aus Israel hat mittlerweile viele Aktive auf der ganzen Welt. Auch in Mering gibt es ein Mamanet-Team beim Turnverein Mering, der dieses Turnier am Samstag ausrichten wird. Das Meringer Team ist das einzige in ganz Bayern. Unter der Schirmherrschaft von Klaus Drauschke findet das erste Mamanet-Turnier in Bayern statt. Mit dabei sind auch Teams aus Österreich, Schleswig-Holstein, der Schweiz und Karmiel.

Ein Höhepunkt ist für die Arbeitsgemeinschaft "Städtefreundschaft Mering-Karmiel" der Israeltag am Sonntag, 21. Mai. Ab 14 Uhr eröffnen die Schirmherren Landrat Klaus Metzger und Bürgermeister Florian Mayer den Tag. "Ich freue mich sehr über deren Unterstützung", sagt Wurm. Zudem lobt er die langjährige und wichtige Partnerschaft mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Augsburg, die den Tag mitveranstaltet und finanziell unterstützt.

Ehrengast ist Nathan Grossmann. "Er sagt von sich, dass er zwei Drittel Bayer und ein Drittel Jude und Israeli ist", sagt Wurm. Grossmann ist Holocaust-Überlebender und mit seinen 95 Lebensjahren einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen. "Er wird uns in seinem Festvortrag einen Einblick geben, warum es so wichtig ist, dass es seit 75 Jahren den Staat Israel gibt", sagt Wurm.

Klezmermusik mit Kleznova aus dem Allgäu

Zudem sind Podiumsdiskussionen über die Faszination Israel, Kibbutz und Lebensart sowie Start-ups in Israel mit jungen Studenten, bekannten Persönlichkeiten und mit dem neuen Moderator Andreas Müller geplant. "Es wird auch wieder interessante Informationsstände geben, ein wunderbares Rahmenprogramm und tolles israelisches Essen und Trinken", verspricht Wurm. Manuel Hirsch von Allermunde hat das Catering übernommen. Es wird Weine aus Israel und Bier aus Bayern geben. Im Organisationsteam vertreten sind neben Peter Holthaus und Evi Mayer dieses Jahr auch Jessica Bader, die neu zur Arge hinzugekommen ist. Um 14.30 und um 16 Uhr besteht für die Besucherinnen die Möglichkeit, den Ballsport Mamenet auszuprobieren.

"Ein weiterer Höhepunkt wird ab 17 Uhr das Konzert mit der bekannten Klezmerband Kleznova aus dem Allgäu sein", sagt Wurm. Günter Schwanghart hat schon mehrere Konzerte mit dem weltbekannten Musiker Giora Feidman gemacht.

Wurm und sein Team danken besonders auch Schulleiter Andreas Pimpl, der es möglich machte, dass die Veranstaltung heuer in und um die Realschule Mering stattfinden kann.