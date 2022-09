Mering feiert zündenden Auftakt zur Lichterwelt

Plus Vier Tage, drei Bühnen, viele Veranstaltungen – so begeht die Marktgemeinde ihr Jubiläum. Dem Wetterpech begegnen die Organisatoren mit Pavillons und Durchhalteparolen.

Helle Flammen lassen die großen Ziffern der Tausend am Marktplatz aufleuchten, rund herum hat sich halb Mering versammelt. Es ist ein Höhepunkt und besonders bewegender Moment beim Auftakt der Lichterwelt zum 1000-Jahr-Jubiläum der Marktgemeinde. Und das wird trotz widriger Wetterverhältnisse groß gefeiert – mit einem reichlichen kulinarischen Angebot, zahlreichen musikalischen und künstlerischen Auftritten und verschiedensten kleinen und großen Beleuchtungselementen entlang des Rundwegs, der vom Marktplatz an den Badanger und wieder zurück führt.