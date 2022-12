Mering feiert sein Jubiläum mit einem Jahr Verzögerung

Plus Vier Tage, drei Bühnen, viele Veranstaltungen – die Lichterwelt bildete den Höhepunkt des Jubiläumsjahres in Mering. Daneben begeisterten 3D-Film, Theater und Ausstellung.

Helle Flammen ließen die großen Ziffern der Tausend am Marktplatz aufleuchten. Es war ein besonders bewegender Moment der Lichterwelt zum 1000-Jahr-Jubiläum der Marktgemeinde. Nach mehreren Terminverschiebungen wegen Corona wurde dieses mit einem Jahr Verzögerung im September endlich begangen. Vier Tage lang feierte der ganze Ort mit einem reichlichen kulinarischen Angebot, musikalischen und künstlerischen Auftritten und besonderen Beleuchtungselementen entlang des Rundwegs. Davor und danach ergänzten weitere Veranstaltungen das Jubiläumsjahr: unter anderem der 3D-Film, das Theaterstück "Bruderherz" des Artusensembles und die Sonderausstellung in den neuen Räumen des Heimatmuseums.