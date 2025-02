Mering gewährt Zuschüsse für Feuerwehr, Städtepartnerschaft und Baumpflege

Wer in Mering einen „ortsbildprägenden“ Baum besitzt, der kann über das Baumförderprogramm der Kommune einen Zuschuss zur Baumpflege erhalten. In Mering hat eine Bürgerin nun für zwei Stileichen sowie für einen Ginkobaum auf ihrem privaten Grundstück einen Zuschuss beantragt. Die Stileichen benötigen einen Pflegeschnitt, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Die Bäume seien aus allen Seiten sichtbar, weisen eine gute Vitalität auf und haben keine größeren Mängel, so ein Gutachten. Auch der Ginkobaum erfülle eine wichtige ökologische Funktion. Er sei noch in der Wachstumsphase und sehr lebensfähig. Für die Pflege der Bäume bewilligte der Hauptausschuss einstimmig eine Förderzusage von jeweils 50 Prozent der Kosten. Pro Baum aber nur bis zu einer Höhe von maximal 1000 Euro.

Eva Weizenegger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baumpflege Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis