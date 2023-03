Mering

06:30 Uhr

Mering hat ein kleines sozialpsychiatrisches Zentrum

Plus Die Tagesstätte für psychische Gesundheit und die neue Außenstelle des sozialpsychiatrischen Dienstes ergänzen sich. Was Betroffene erwarten können.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Vor mehr als 20 Jahren, im November 2002, wurde in Mering die Tagesstätte für psychische Gesundheit eröffnet, um Menschen mit seelischen Erkrankungen eine Tagesstruktur und Kontaktmöglichkeiten zu bieten. In einem Wohnhaus direkt am Marktplatz unterhält die Diakonie Augsburg ihre vom Bezirk Schwaben finanzierte Einrichtung mit ergo- und arbeitstherapeutischen Möglichkeiten. Ergänzend zu dieser Begegnungsstätte gibt es mit dem sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas nun auch ein Beratungsangebot für Menschen in seelischen Krisen und ihre Angehörigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen