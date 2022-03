Mering

12:00 Uhr

Mering hat ein Problem: Es gibt zu wenig Platz in den Turnhallen

Plus Jetzt soll das Kreisbauamt prüfen, ob der Umkleidetrakt für die Ambérieuhalle aufgestockt werden kann. Hans-Peter Wandera bringt den Stein ins Rollen.

Von Eva Weizenegger

Hans-Peter Wandera ist Leiter der Tanzsportabteilung beim Sportverein Mering (MSV). Seit 30 Jahren engagiert er sich bei den Tänzerinnen und Tänzern. Und seit dieser Zeit besteht immer wieder das Problem, dass es nicht genügend Kapazitäten bei den Hallen in Mering gibt. Damit ist er nicht allein. So geht es vielen Vereinen in Mering und auch die Schulen kommen an den Rand ihrer Möglichkeiten. Die Problematik hat sich noch verschärft, nachdem der große Saal im Papst-Johannes-Haus aufgrund statischer Probleme geschlossen werden musste. Zudem wurde das Bürgerzentrum Schlossmühle aufgegeben und kein Ersatz dafür geschaffen. Nun wird der Umkleidetrakt der Ambérieuturnhalle saniert und gleichzeitig für eine neue Fußbodenheizung der Bodenbelag erneuert. Das bedeutet, dass die Halle für mehrere Monate den Vereinen und dem Schulsport nicht zur Verfügung steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen