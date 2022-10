Mering

Mering hat einen Namen fürs Stelzenmädchen gewählt

Plus Seit einem knappen Jahr ragt die große Skulptur über dem Badanger auf. Nun steht der Name für das Kunstwerk fest.

Ein überlebensgroßes Mädchen auf Stelzen scheint vom Schlittenhügel am Badanger in Richtung Ort zu laufen. Diese Skulptur ist als Sieger aus dem großen Kunstwettbewerb zum 1000-Jahr-Jubiläum der Marktgemeinde hervorgegangen. Im November hat Künstler Matthias Rodach seine Figur aufgestellt. Doch ein Detail fehlte noch: der Name. Diesen sollten nach Willen des Schöpfers die Meringerinnen und Meringer selbst auswählen. Das ist nun mithilfe einer Abstimmung im Internet geschehen. Unter den elf eingereichten Vorschlägen gab es einen klaren Favoriten.

