Mering hat einen Träger für die Kita am Mühlanger ausgewählt

Plus Ein europaweites Auswahlverfahren hat der Markt Mering für die Einrichtung durchgeführt. Jetzt steht das Ergebnis fest.

Der Träger für die geplante Meringer Kita am Mühlanger steht nun fest. Im sogenannten VgV-Verfahren, der Vergabeverordnung für europaweite Verfahren, setzte sich die Johanniter-Unfall-Hilfe als Favorit unter vier Bewerbern durch. Bauherr ist die Marktgemeinde.