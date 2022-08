Mering

Mering hat jetzt eine Fachschule für Grundschulkindbetreuung

Plus Seit einem Jahr gibt es an der Fachakademie für Sozialpädagogik eine besondere zweijährige Ausbildung. Sie wurde mit Blick auf die Zukunft geschaffen.

Von Heike John

Sie werden bereits jetzt benötigt - und in Zukunft noch mehr: Seit einem Jahr absolvieren Schülerinnen und Schüler in Mering die neu geschaffene Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft für Grundschulkindbetreuung und gehören zu den rund 160 Studierenden an der Fachakademie in der Lechstraße. Die Ausbildung richtet sich an Menschen verschiedener Bildungswege und lehrt weit mehr als das Betreuen von Kindern.

