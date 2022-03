Mering hat zu wenig Sporthallen: Es muss schnell gehandelt werden

Plus Für die Vereine gibt es in Mering nicht genügend Räume. Besonders für die Sportlerinnen und Sportler wird der Platz mit dem Umbau der Ambérieuhalle knapp.

In Mering scheinen die Probleme oft kurzfristig ans Tageslicht zu kommen. In der Vergangenheit stellte man plötzlich fest, dass es nicht genügend Kindergarten- oder wahlweise Krippenplätze gibt. Wie aus dem Nichts war die Sportanlage so marode, dass über Jahre hinweg kein Sportunterricht dort stattfinden kann. Das Bürgerzentrum Schlossmühle hat auf einmal statische Probleme, wird geschlossen und steht wegen eines Eigentümerwechsels der Kommune gar nicht mehr zur Verfügung. Was läuft eigentlich richtig rund in Mering?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

