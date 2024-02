Mering

vor 1 Min.

Mering heimst beim Umweltschutz Preise ein

Plus Sechs Schwerpunkte ihrer Arbeit als Umweltschutzbeauftragte stellte Petra von Thienen im Meringer Hauptausschuss vor.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Einen Überblick der vielen Projekte gab Umweltschutzbeauftragte Petra von Thienen. Sie freute sich über die Auszeichnung "Insektenfreundliche Kommune". Der Deutsche Verband für Landschaftspflege zeichnete umweltbewusstes Handeln für den besonderen Schutz von Insekten aus. So lag der Fokus vor allem in der Pflegeumstellung der kommunalen Grünflächen. Statt zu mulchen, was in den allermeisten Fällen zum Tod von Insekten und anderen Tiergruppen führt, werden in Mering die Flächen ein- bis zweimal im Jahr mit einem Balkenmäher gemäht. Teilbereiche bleiben über den Winter stehen.

Faire Bälle für Meringer Schulen und Vereine

Außerdem erhielt Mering für seine bienenfreundliche Blühfläche eine Auszeichnung und Förderung durch den Blühpakt Bayern des bayerischen Umweltministeriums. Zudem unterstützt die Bürgerstiftung Mering das Stadtbiotop.

