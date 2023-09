Mering

Mering kriegt eine neue Schulleiterin mit Neigung zur Montessori-Pädagogik

Doris Emler-Gschoßmann startet als neue Leiterin an der Luitpold-Grundschule in Mering.

Von Gönül Frey

Für die 264 Kinder der Luitpold-Grundschule beginnt am 12. September das neue Schuljahr. Doris Emler-Gschoßmann ist schon sehr gespannt auf die Kinder. Denn auch für sie ist es als Schulleiterin ein Neuanfang. Die Dasingerin bringt einiges an Erfahrung mit und kennt den Landkreis gut.

Die 58-Jährige wirkte zuvor drei Jahre lang als Konrektorin in Aichach an der Ludwig-Steub-Grundschule. Ihr zur Seite steht in Mering als Konrektorin Gudrun Adomat, die ebenfalls neu nach Mering gekommen ist. Zuvor hatte seit 2016 Andrea Fischer die Schule geführt, die nun als Leiterin an eine andere Einrichtung wechselt.

