Mering macht dem Wirrwarr der Straßenbeleuchtung ein Ende

Plus Der Gemeinderat entscheidet: Nur noch LED und wenige verschiedene Leuchtentypen - das ist der Siebenjahresplan für die Straßenbeleuchtung in Mering.

Kugelleuchten, Peitschenlampen oder die nostalgische Historik des früheren Meringer Leuchtenherstellers Ludwig - die Vielfalt der Straßenlampen in Mering ist groß. Nach und nach sollen diese vollständig auf LED-Technik umgestellt und das Erscheinungsbild vereinheitlicht werden. Die entsprechende Vorgehensweise hat der Markt Mering in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.