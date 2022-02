Mering muss beim Bebauungsplan zu seinen Entscheidungen stehen

Plus Im Bauausschuss wurde heftig über ein Bauvorhaben im Meringer Zentrum diskutiert. Soll dort doch Wohnnutzung im Erdgeschoss möglich sein?

Mering macht sich schon seit Jahren Gedanken um das Ortszentrum. Nicht nur die Gestaltung soll helfen, den Innenort wieder attraktiver zu machen. Ein Schandfleck sind die vielen Leerstände. So manche ungenutzte Immobilie im Herzen der Marktgemeinde wird mit der Zeit immer unansehnlicher. Da kann man viel Geld für neue Gehwegpflasterungen und schön gestaltete Verkehrsführungen ausgeben, aber wenn sich im Zentrum keine Geschäfte mehr befinden, wirkt alles wie ausgestorben.