Mering pilgert nach zwei Jahren Pause wieder zum Heiligen Berg

Zum 889. Mal geht es zu Fuß nach Andechs und wieder zurück nach Mering. Diese Tradition ist viele Jahrhunderte alt, doch diesmal ist einiges neu.

Zwei Jahre haben die Meringerinnen und Meringer warten müssen, bis sie sich wieder mit dem Kreuz voran auf zum Heiligen Berg nach Andechs machen konnten. Die Corona-Pandemie machte eine Wallfahrt nicht möglich. "Deshalb sind wir jetzt umso glücklicher darüber, dass wir wieder pilgern dürfen", sagt Robert Wiesmann, der seit vielen Jahren für die Pfarrei Sankt Michael in Mering die Wallfahrt organisiert.