Mering regelt Bebauung im Umfeld der Baywa

Gerade in bereits länger besiedelten Bereichen von Mering gibt es keinen gültigen Bebauungsplan. Das ist auch im Bereich der Unterberger Straße der Fall. Auf einem großen freien Grundstück in der Nähe der Baywa will nun ein Investor zwei große Mehrfamilienhäuser errichten. Aus diesem Anlass hat der Gemeinderat nun entschieden, für das gesamte Gebiet erst einmal einen Bebauungsplan aufzustellen. Bis dieser in Kraft tritt, wurde außerdem eine Veränderungssperre beschlossen.

Eine entsprechende Empfehlung hatte in einer früheren Sitzung bereits der Bauausschuss ausgesprochen. Das Grundstück an der Unterberger Straße 17 umfasst 3772 Quadratmeter. Hier würde der Bauherr gerne zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 14 Wohnungen und einer gemeinsamen Tiefgarage errichten. Die Anlage hätte nach seinen Plänen eine Gesamthöhe von 11,80 Meter.

Baywa-Grundstück in Mering soll weiter gewerblich genutzt werden

Ob das tatsächlich eine für das Gebiet verträgliche Nachverdichtung ist, das werden nun die Untersuchungen für den Bebauungsplan aufzeigen. Wie Bürgermeister Florian Mayer in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung erläuterte, geht es auch darum, auf dem großen Grundstück der Baywa die gewerbliche Nutzung auch für die Zukunft zu sichern. Der neue Bebauungsplan soll den Namen "An der Samerkapelle" tragen und umfasst ein großes Gebiet zwischen Unterberger Straße und Münchner Straße.

