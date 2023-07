Mering regelt künftige Bebauung südlich der Baywa

Plus Die Eigentümer wollen auf einem Grundstück neben der Baywa ein Mehrfamilienhaus errichten. Jetzt gilt erst einmal eine Veränderungssperre - unsere Grafik zeigt wo.

Mehrere Fliegen mit einer Klappe wollte der Gemeinderat in Mering ursprünglich schlagen. Mit dem Bebauungsplan "Bei der Samerkapelle" sollte der Baywa-Standort als Gewerbeland gesichert und die Nachverdichtung für die gesamte umliegende Wohnbebauung geregelt werden. Das erwies sich als schwieriger als gedacht. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten die Planer vom Büro Opla deswegen eine neue Strategie vor.

Der extrem große Bebauungsplan soll in zwei neue aufgeteilt werden, der frühere Bebauungsplan und die zugehörige Veränderungssperre wurden aufgehoben. Der nördliche Bereich umfasst das Baywagelände und angrenzende Wohngrundstücke und trägt wieder den Namen "Bei der Samerkapelle". Hinzu kommt ein Bebauungsplan 82 "Südlich des Baywageländes".