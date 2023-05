Mering

07:00 Uhr

Mering schafft neue Flächen fürs Gewerbe

Plus Immer mehr Wohnen und immer weniger Betriebe – so hat sich Mering in der Vergangenheit entwickelt. Bei den aktuellen Planungen steuert der Gemeinderat gegen.

Mering ist auf Gewerbesteuereinnahmen angewiesen, um die vielen Pflichtaufgaben der Kommune zu stemmen. Doch in der Vergangenheit sind einige große Betriebe verschwunden - und wie im Falle von Thorey Flächen in Wohnbauland umgewandelt worden. Deswegen ist Mering sehr daran gelegen, noch vorhandene Gewerbegrundstücke im Ort zu erhalten und gleichzeitig den Gewerbepark am Haltepunkt St. Afra zu vergrößern. Diese Ziele prägten auch die Entscheidungen in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Ein Thema war dabei die Weiterentwicklung des Gewerbeparks West. Wie berichtet, prüft die Gemeinde dort eine umfangreiche Erweiterung mit bis zu 12,5 Hektar Größe. Ob das Aussicht auf Verwirklichung hat, ist aber noch nicht abschließend geklärt. Entscheidend werden hier unter anderem naturschutzrechtliche Belange sein, aber auch die Bereitschaft der Grundstückseigentümer zum Verkauf.

