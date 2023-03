Mering schraubt die hohe Grundsteuer ein Stück zurück

Plus Teurer als jede andere Kommune im Kreis ist Mering bei der Grundsteuer – auch jetzt noch.

Zwei alternative Haushaltspläne hatten die Meringer Marktgemeinderäte bei der jüngsten Sitzung vor sich liegen. Denn bis zuletzt spaltete die Frage nach der Grundsteuer B das Gremium. In einer dramatischen finanziellen Notlage hatte der Gemeinderat diese 2020 von 400 auf 600 Punkten angehoben. Nun stand sowohl eine Variante mit diesem Satz als auch eine Alternative mit 500 Punkten zur Abstimmung.

Bereits im Hauptausschuss war die Entscheidung heftig debattiert worden. Letztendlich hatte dieser empfohlen, auf 500 Punkte zu senken. Den Anstoß hatte die UWG gegeben mit einem Antrag, die Grundsteuer zurück auf 400 Punkte zu setzen. Die Empfehlung auf 500 Punkte war dann der Kompromiss. Glücklich war damit jedoch nicht jeder. Deswegen hatte CSU-Fraktionsvorsitzender Georg Resch beantragt, den fertigen Haushalt auch noch mit 600 Punkten vorzulegen.

Das Geld sei nötig für Investitionen im Markt Mering

Resch betonte in der Haushaltssitzung, dass auch er die Bürger am liebsten entlasten würde und eine Zustimmung zum UWG-Antrag für ihn der einfachere Weg gewesen wäre. Doch die Gründe für die damalige Erhöhung bestehen für Resch unverändert. Das Geld sei nötig, damit der Markt Mering seine Investitionen stemmen kann. Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt werde heuer nicht erreicht. Und das Landratsamt habe in seiner Stellungnahme gefordert, dass Mering "die Einnahmensituation neben der bereits beschlossenen Anhebung der Grundsteuer B" verbessert. Unklar sei zudem, wie sich die Grundsteuerreform auswirkt. Zumindest, bis man das wisse, solle man den Satz bei 600 Punkten belassen, so Resch.

Der Haushalt Merings in Zahlen 1 / 9 Zurück Vorwärts Gesamtvolumen: 62,8 Millionen Euro

Schlüsselzuweisung: 1,6 Millionen Euro

Kreisumlage: 10,9 Millionen Euro

Keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

Die Kassenkredite zur Deckung der laufenden Kosten: 6,3 Millionen Euro

Kreditaufnahme für Investitionen: 4,8 Millionen Euro

Schuldenstand: Erhöht sich bis Ende 2023 auf 17,4 Millionen Euro und bis 2026 auf 31,2 Millionen Euro

Entnahme aus der Rücklage : 10,8 Millionen Euro; verbleibende Rücklage: 314.000 Euro

Wichtige Investitionen: Für den Rathausumbau sind 2023 Planungskosten von 200.000 Euro eingestellt. Für die neue Kita am Mühlanger sind im Finanzplanungszeitraum bis 2026 insgesamt 9,2 Millionen Euro eingeplant. Für die Sanierung der Freisportanlage sind noch Kosten von 1,9 Millionen Euro veranschlagt, für den Neubau des Sportheims knapp 4 Millionen Euro.

SPD-Fraktionssprecher Andreas Widmann wies darauf hin, dass man diesen Haushalt in einem besonderen Licht sehen müsse. Durch die Meldepanne fehlen mehrere Millionen Euro. Diese werden jedoch im kommenden Jahr ausgeglichen, sodass sich die schlechten Zahlen von heuer ein Stück weit relativieren. "Wir werden dem Haushalt mit 500 Punkten zustimmen", so Widmann. Er erinnerte an die Notlage, die zur Erhöhung geführt hatte. Diese sei auch den Bürgern gegenüber das Argument für die Erhöhung gewesen. Doch obwohl sich die Zahlen besserten, sei die Senkung immer wieder verschoben worden. Dies noch einmal zurückzustellen bezeichnete er als "Betrug am Bürger". Er verwies auf den Vorschlag Wolfgang Bachmeiers, der auf eine Erhöhung der Gewerbesteuer abzielte, und bat diesen zu prüfen.

Grünen stimmen dafür, bei 600 Punkten zu bleiben

Fraktionssprecherin Petra von Thienen erklärte, dass die Grünen dafür stimmten, bei 600 Punkten zu bleiben. Man habe die Grundsteuer erhöht, um die Situation zu entschärfen und Investitionsspielräume zu schaffen. Dies sei nach wie vor nötig. "Das wichtigste Ziel ist, dass wir in den nächsten zwei Jahren die Verwaltung wieder leistungsfähig kriegen". Der Wasserschaden im Rathaus habe gezeigt, dass es hier keine Spielräume mehr gibt.

Katharina Bader-Schlickenrieder ( CSU) gab zur Entscheidungshilfe konkrete Beispiele. Für eine Doppelhaushälfte mit 150 Quadratmetern Wohnfläche und 250 Quadratmetern Grund fallen beim Hebesatz von 600 Punkten im Jahr 450 Euro an, bei 500 Punkten sind es 375 Euro. Die Ersparnis für den Bürger liege im Monat bei nur 6,25 Euro. "Mir ist es dieses Geld wert, wenn die Kommune sonst gezwungen wäre, wichtige Dinge nicht zu erledigen", sagte sie.

Meringer Gemeinderat lehnt Haushalt mit Hebesatz von 600 Punkten ab

UWG-Sprecher Mathias Stößlein stellte heraus, dass Mering auch bei der Senkung der Grundsteuer in diesem Haushalt mit 1,3 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen rechnet als im Vorjahr. Im ganzen Landkreis gebe es nur drei Kommunen, die bei der Grundsteuer vorn eine Vier stehen haben. Bei Aichach ist der Hebesatz 320, bei Friedberg 360 und bei Kissing 400. Er verwies auf eine Zahl, die Resch genannt hatte. Demnach würden sich die Mehreinnahmen des höheren Hebesatzes in zehn Jahren auf rund 4,5 Millionen Euro summieren. "Das heißt, wir würden uns um 4,5 Millionen Euro bei den Bürgern bereichern", konterte Stößlein. Die 500 Punkte bezeichnete er als moderat und als einen Kompromiss.

Resch verwehrte sich gegen den Vorwurf der Bereicherung, da die Mehreinnahmen für das Gemeinwohl investiert würden. Petra von Thienen bezeichnete im Gegenzug die Steuersenkung als "populistische Entscheidung", was wiederum Michael Metz (UWG) empörte.

Nach einigem Hin und Her lehnte der Gemeinderat den Haushalt mit dem Hebesatz von 600 Punkten mit 8:13 ab. Die Variante 500 Punkte erhielt mit 15: 6 die Zustimmung. Und der gesamte Haushalt wurde dann einstimmig beschlossen.