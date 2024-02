Mering setzt mit Kundgebung ein Zeichen für Demokratie und Toleranz

Rund 500 Teilnehmer werden am 2. März auf dem Marktplatz erwartet. Die Veranstalter wollen Flagge zeigen für die Menschen mit Migrationshintergrund in der Multikultikommune.

Menschen aus über 90 Nationen leben in dem 15.000-Einwohner-Ort friedlich zusammen. Und das soll auch so bleiben. Um ein Zeichen zu setzen, ruft das Aktionsbündnis " Mering ist bunt" am Samstag, 2. März, ab 15 Uhr zur Kundgebung auf dem Meringer Marktplatz auf. Angemeldet sind rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach Erfahrung des Friedberger Polizeichefs Karl Schreiner können es jedoch schnell doppelt so viele werden.

"Mering für Demokratie und Toleranz" lautet der Titel der Veranstaltung. Sprecher Peter Hörmann erklärt den Hintergrund. Das sind zum einen die schockierenden Berichte über das Treffen Rechtsextremer mit AfD-Beteiligung in Potsdam und sogar im eigenen Landkreis in Dasing. Dabei ging es auch um Pläne, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland auszuweisen. "Ich habe mit Menschen in meinem privaten Umfeld gesprochen: Es gibt tatsächlich einige, die sich wirklich unwohl fühlen", sagt Hörmann. Die teils starken Wahlergebnisse der AfD zeigen, dass die Partei längst keine kleine Splittergruppe mehr sei. "Das macht den Leuten wirklich Angst", sagt er.

Aktionsbündnis will rechte Gruppierungen aus Mering heraushalten

Die Demonstranten wollen für Menschen mit Migrationshintergrund ein Zeichen setzen: "Wir stehen zu diesen Leuten", sagt Hörmann. Bereits bevor das Rechten-Treffen in Dasing bekannt wurde, gab es bei dem Aktionsbündnis Überlegungen zu einer Veranstaltung, weil die Europawahl im Juni naht. "Wir haben die Erfahrung, dass im Vorfeld dieser Wahlen rechte Gruppierungen in Mering auftauchen und Stimmung machen", erzählt Hörmann. Wie berichtet, hat es in Mering in der Vergangenheit immer wieder Aktionen der rechtsextremen Identitären Bewegung gegeben. "Man hält sich die rechte Klientel ein bisschen aus der Gemeinde raus, wenn sie wissen, dass sie hier Gegenwind bekommen", erklärt Hörmann.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Darum hofft er, dass zur Kundgebung möglichst viele Menschen kämen und mit Schildern, Bannern und Fahnen ein sichtbares Zeichen für Demokratie und Toleranz zeigten. "Wir haben die Veranstaltung für 500 Menschen angemeldet, wenn es noch mehr werden, wäre das ein Riesenerfolg", sagt er. Die Organisatoren sind gerade noch dabei, den genauen Ablauf zu planen. Auf jeden Fall wird es einige Ansprachen geben, wobei die Rednerinnen und Redner noch nicht genau feststehen.

Musik soll für die richtige Stimmung sorgen: Christine Schmidt spielt Gitarre und wird von Peter Hörmann begleitet. Weitere örtliche Musikgruppen wurden zur Mitwirkung eingeladen. Die Kundgebung findet stationär auf dem Rathaus statt. Ein Umzug wie in Friedberg ist nicht geplant. Allerdings könnte sich Peter Hörmann gut eine Menschenkette ums Rathaus vorstellen, wie sie das Aktionsbündnis in der Vergangenheit schon einmal veranstaltet hat. Dazu steht allerdings noch die Abstimmung mit der Polizei aus, die den sicheren Ablauf in Mering gewährleistet.

Lesen Sie dazu auch

Polizei rechnet mit friedlicher Kundgebung in Mering

Den Einsatz bei der Kundgebung leitet vor Ort Karl Schreiner, Leiter der Polizeiinspektion Friedberg. Seine Erfahrung von anderen Demonstrationen gegen rechts, zuletzt in Friedberg: "Wenn 500 Leute angemeldet sind, können es schnell mal doppelt so viele werden." Trotzdem geht er in Mering von einer friedlichen Veranstaltung ohne Störungen aus. "Unsere Hauptaufgabe wird es sein, für die Verkehrssicherheit zu sorgen." Je nach Teilnehmerzahl könne es zu Straßensperrungen und Behinderungen im Verkehr kommen, so Schreiner.

Nicht vor Ort ist am 2. März der Meringer Bürgermeister Florian Mayer. "Ich bin ein paar Tage mit der Familie im Urlaub, der schon lange gebucht war, bevor die Kundgebung geplant wurde", bedauert er. Mayer betont: "Wir wollen ein gutes Zusammenleben für alle in Mering." Gerade das habe die Multikulti-Marktgemeinde immer ausgezeichnet – auch dank "Mering ist bunt". Die Kundgebung findet er zum jetzigen Zeitpunkt ein wichtiges Zeichen. "Wir haben einen AfD-Kreisrat aus Mering, der besonders im Brennpunkt der Ereignisse stand", sagt Mayer. Er spielt auf Simon Kuchlbauer an. Der AfD-Kreisrat sorgte mit seiner Beteiligung an dem Identitären-Treffen in Dasing für Empörung. Merings Bürgermeister stellt jedoch klar, dass er gegen jede Form von Extremismus Flagge zeige. "Das geht einfach grundsätzlich nicht, egal ob links oder rechts, da darf man keinen Unterschied machen", sagt er.