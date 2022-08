Mering sichert bestehende Gestaltung im Gebiet an der Hartwaldstraße

Plus Kaum eine weitere Nachverdichtung ist in dem bereits eng bebauten Gebiet künftig noch möglich. Der Gemeinderat folgt damit dem Wunsch vieler Anwohner.

Die ersten Entwürfe für den Bebauungsplan "Nördlich der Hartwaldstraße" haben sich noch ganz anders gelesen. Doch je weiter sich der Marktgemeinderat Mering in die Problematik des Gebiets vertieft hat, desto restriktiver wurden die Vorgaben für kommende Bauvorhaben. Die Ortspolitiker folgen damit dem Wunsch der überwiegenden Mehrheit der derzeitigen Anwohner.