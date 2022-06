Mering startet mit einem Markt nachhaltig in die Zukunft

Plus Etwa 1500 Menschen informieren sich auf dem Zukunftsmarkt über die Themen Selbstversorgung und Nachhaltigkeit. Es bewerben sich viele Aussteller.

Schon vor dem offiziellen Beginn des vierten Meringer Zukunftsmarktes um 12 Uhr schlenderten die ersten Besucherinnen und Besucher im Lippgarten interessiert von Aussteller zu Aussteller. Kein Wunder, angesichts der galoppierenden Inflationsrate und den teilweise leeren Supermarktregalen rückt das Schwerpunktthema des Events „Wege zur Selbstversorgung – regional, saisonal, einfach genial!“ zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit.