Mering steht für die Sanierung der Freisportanlage in den Startlöchern

Seit Jahren ist die große Freisportanlage am Meringer Schulzentrum gesperrt. Jetzt soll die Sanierung endlich losgehen. Doch es gibt noch ein Problem.

Meringer Gymnasiasten müssen für den Schulsport mit dem Bus nach Friedberg fahren, Bundesjugendspiele gibt es schon seit Jahren nicht mehr, und auch die Sportvereine sind in ihrem Betrieb eingeschränkt - der marode Zustand der Meringer Freisportanlage ist mittlerweile seit Jahren ein Ärgernis. Auch dank der Sonderförderung des Bundes in Höhe von 1,3 Millionen Euro, die Mering glücklich ergattert hat, kann die klamme Marktgemeinde die dringend nötige Sanierung endlich anpacken. Da gibt es nur noch ein Problem.