Mering sucht noch Wahlhelferinnen und -helfer

Die Landtags- und Bezirkstagswahl rückt näher. In Mering fehlen in den Wohllokalen noch Ehrenamtliche.

Für die Landtagswahl und die Bezirkswahl am 8. Oktober sucht die Verwaltungsgemeinschaft Mering noch freiwillige, ehrenamtlich tätige und zuverlässige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Vollendung des 18. Lebensjahres, der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit und ein Wohnsitz in Bayern.

Wahlhelfer sind während der Wahl und beim Auszählen im Einsatz

Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die laut Verwaltungsgemeinschaft für die Ausübung des Ehrenamtes eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten, sind am Wahltag in der Regel in den Urnenwahlbezirken von 8 bis 13 Uhr oder von 13 bis 18 Uhr und zusätzlich ab 18 Uhr zum Auszählen der Stimmzettel in den einzelnen Wahllokalen im Einsatz. In den Briefwahlbezirken, die in den vergangenen Jahren zugenommen haben, sind die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nur in den Nachmittags- und Abendstunden im Einsatz.

Wer Zeit und Lust für dieses interessante Ehrenamt hat, wird von den Organisatoren gebeten, sich möglichst zeitnah an die Verwaltungsgemeinschaft Mering zu wenden. Auf der Internetseite der Gemeinde www.mering.de gibt es einen online-Antrag, zudem ist die Bewerbung per E-Mail an die E-Mail-Adresse daniela.schleicher@mering.bayern.de möglich. Für nähere Informationen können sich Interessierte zudem telefonisch unter der Nummer 08233/3801-32 (Daniela Schleicher) melden. (AZ)