Mering

vor 33 Min.

Mering trauert um seine Ehrenbürgerin Ellen Kratzer

Ellen Kratzer, Ehrenbürgerin der Marktgemeinde Mering, starb am Samstagmorgen. Sie hinterlässt bei ihrer Familie, den Freunden und in der Marktgemeinde Mering eine große Lücke.

Plus Mit 97 Jahren stirbt Ellen Kratzer am Samstagmorgen. Für ihre Familie, die Freunde und die Marktgemeinde ist ihr Tod ein großer Verlust.

Von Eva Weizenegger

Wann immer es ein Frage gab, die sich um die Belange der Marktgemeinde Mering drehte, hieß es: "Frag die Ellen, die weiß das sicher oder kann sagen, wer da am besten Bescheid geben kann." Ihre Wohnung in der Herzog-Wilhelm-Straße war wie eine politische Schaltzentrale. An der 97-Jährigen, die sich jahrelang für die CSU im Marktgemeinderat und im Kreistag engagierte, kam niemand vorbei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen