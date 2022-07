Mering trauert um Max Schelle

Der verdiente Meringer stirbt kurz vor seinem 94. Geburtstag.

Als Meringer interessiert man sich für Mering. So einfach lautete die Erklärung von Max Schelle, warum er noch im hohen Alter von 93 Jahren täglich am Schreibtisch saß und Wissenswertes über seine Heimatgemeinde zusammentrug. Merings Vergangenheit zu bewahren, lag ihm am Herzen. Nun starb der gebürtige Meringer zwei Monate vor seinem 94. Geburtstag.

Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Aichach-Friedberg dürfte er kurz vor seinem Tod am 7. Juli noch mitbekommen haben. Bis zuletzt machte er sich dafür stark, ihn in Wittelsbacher Land umzubenennen, um die Einheit darzustellen und der Gesamtbevölkerung das Gefühl von „Heimat“ nahezubringen. Für den Mitbegründer des Meringer Heimatvereins bedeutete Heimat alles.

Sein Lieblingsverein war der Bayerische Landesverein für Heimatpflege. Diese Mitgliedschaft übernahm er von seinem Großvater Nikolaus Schelle, der 1905 von Huglfing nach Mering übersiedelte und in der Münchner Straße eine Zimmerei und Schreinerei gründete. Dessen acht Söhne machten sich an verschiedenen Orten ansässig und alle hatten ein Baugeschäft. Auch Max Schelle begann bereits im Alter von 15 Jahren mit der Ausbildung als Zimmerer.

Abschied von einem Meringer Urgestein

Gleich nach dem Kriegsdienst, den er als 16-Jähriger als Flakhelfer leistete, besuchte er die Ingenieurschule. „Mit 22 Jahren war ich schon Bauingenieur und Zimmerermeister“, erzählte Max Schelle. Nebenzu gründete er 1954 seinen eigenen Betrieb in der Zettlerstraße, den er zusammen mit seiner Frau Berta führte. 18 Jahre war Max Schelle Mitglied im Gemeinderat, davor schon sechs Jahre beratendes Mitglied im Bauausschuss. Insgesamt 42 Jahre lang war er auch für die Kirchenverwaltung und den Pfarrgemeinderat tätig. Es gab kaum einen Verein, in dem Max Schelle sich nicht engagierte. Ihre Vertreter werden ihm heute das letzte Geleit geben. Im Rahmen des Trauergottesdienstes mit anschließender Urnenbeisetzung muss sich die Marktgemeinde am heutigen Mittwoch erneut von einem echten Meringer Urgestein verabschieden.