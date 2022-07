Mering

Mering trifft Einschränkungen zugunsten der Alt-Anlieger in der Hartwaldstraße

Gebüsch und Gräser hatten auf dem Grundstück an der Hartwaldstraße Zeit zu wuchern. Denn die Entscheidung, wie hoch Eigentümer Christian Weiß hier bauen darf, hat sich hingezogen. Nun hat der Gemeinderat eine Festlegung getroffen.

Plus Gegensätzliche Interessen stoßen in dem Wohnviertel aufeinander. Der Gemeinderat fällt dazu eine restriktive Entscheidung. Die Angelegenheit beschäftigt bereits die Justiz.

Von Gönül Frey

Im bestehenden Wohngebiet an der Hartwaldstraße in Mering wollte der Gemeinderat mit einem Bebauungsplan den Charakter des Viertels schützen und zugleich eine verträgliche Nachverdichtung regeln. Anlass war ein Vorhaben des Kissingers Christian Weiß, der auf einem ehemaligen Bungalow-Grundstück ein größeres Wohngebäude errichten wollte. Im Laufe des Verfahrens kristallisierte sich heraus, dass ein Kompromiss zwischen diesen beiden Zielen nicht möglich ist. Entsprechend galt es für das Gremium in seiner jüngsten Sitzung, eine undankbare Entscheidung zu treffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

