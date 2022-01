Mering

Mering tut sich bei Angeboten für die Fahrradfahrer schwer

Eine moderne Bike&Ride-Anlage wie am Bahnhof Mering soll auch am Haltepunkt St. Afra entstehen. Doch das Vorhaben verzögert sich. Allein ein paar Fahrradständer am Marktplatz aufzustellen, erweist sich als schwierig.

Plus Immerhin empfiehlt der Meringer Umweltausschuss Radstellplätze am Marktplatz. Doch bei der Bike-and-Ride Anlage am Haltepunkt St. Afra gibt es Probleme mit der Förderung.

Von Gönül Frey

Verheerend hatte Mering bei der deutschlandweiten Umfrage des Fahrradclubs ADFC abgeschnitten. Im Marktgemeinderat, der einen eigenen Radl-Arbeitskreis gründete, war man besten Willens, für Verbesserungen zu sorgen. Doch der Weg zur fahrradfreundlichen Kommune ist lang und steinig. Das zeigen die jüngsten Debatten um Fahrradständer am Marktplatz im Umweltausschuss sowie um die geplanten Bike-and-Ride-Anlage im Bauausschuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

