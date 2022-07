Mering und die CSU gratulieren Josef Kennerknecht

Gemeinsam mit Familie und Freunden feiert der Meringer seinen 75. Geburtstag.

Viele Gäste aus der ganzen Marktgemeinde gratulierten ihrem Josef Schrauben Joe Kennerknecht zum 75. Geburtstag. Bürgermeister und CSU-Ortsvorsitzender Florian A. Mayer überreichte dem langjährigen Marktgemeinderat und CSU-Ehrenvorsitzenden Josef Kennerknecht zusammen mit dem CSU-Ortsgeschäftsführer Andre Pradel einen Geschenkkorb. Mayer lobte Kennerknecht für sein vorbildhaftes Verhalten und zeigte sich erfreut darüber, dass man mit ihm einen einzigartigen Ehrenvorsitzenden habe, um den ein jeder andere Ortsverband beneide. "Wir von der CSU Mering sind stolz auf dich", so der CSU-Ortsvorsitzende Florian Mayer.

Josef Kennerknecht zeichnet sich schon sein ganzes Leben damit aus, dass er uneigennützig stets andere und die Gemeinschaft in den Vordergrund stelle. Sein ehemaliges berufliches sowie ehrenamtliches Engagement als Marktgemeinderat und für die CSU war schon einzigartig, daneben ist Josef Kennerknecht noch heute bei nahezu jedem öffentlichen Termin und in zahlreichen Vereinen aktiv und anerkannt. Sein ganzes Leben habe der Jubilar seiner Heimatgemeinde Mering gewidmet, so Mayer. (AZ)